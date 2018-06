Oslo (AFP) Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg hat am Mittwoch zwischen zwei Sitzungen auf ganz besondere Weise abgeschaltet. Die 55-Jährige ließ sich von einem Fernsehteam dabei begleiten, wie sie in der Altstadt Bratislavas mit ihrem Smartphone auf Pokémon-Jagd ging. Unter der Aufsicht ihrer Leibwächter machte sich die konservative Politikerin in der slowakischen Hauptstadt auf die Suche nach den kleinen Monstern.

