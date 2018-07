Neuss (dpa) - Im Prozess gegen einen Realschullehrer wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung soll heute in Nordrhein-Westfalen das Urteil verkündet werden. Zuvor soll aber noch ein Schüler als Zeuge und mutmaßliches Opfer vor dem Amtsgericht in Neuss aussagen. Der 50 Jahre alte Lehrer hatte einer lauten Schulklasse eine schriftliche Arbeit aufgebrummt. Laut Anklage verbot er den Schülern, den Raum zu verlassen, ehe sie die Aufgabe erledigt hatten. Als ein Junge dennoch gehen wollte, soll der Lehrer ihm den Arm in den Bauch gestoßen haben.

