Denkendorf (dpa) - Rund sechs Jahre nach dem spektakulären Fund eines gut erhaltenen Archaeopteryx-Skeletts in Bayern werden die fossilen Überreste des Urvogels ausgestellt.

An diesem Donnerstag öffnet das Dinosaurier-Freiluftmuseum Altmühltal in Denkendorf seine Pforten - dort bekommt der rund 153 Millionen Jahre alte Archaeopteryx einen Platz in einer Hochsicherheitsvitrine. Das Museum liegt kaum zehn Kilometer von der Fundstätte entfernt.

Das Fossil ist nach Angaben des Parks mit einem Abstand von mehreren Hunderttausend Jahren das älteste Originalskelett eines Archaeopteryx, das jemals entdeckt wurde. Ein privater Fossiliensammler hatte es im Mai 2010 in einem kleinen Steinbruch am Ostrand des Köschinger Forstes entdeckt. Nach einer Begutachtung durch die bayerische Staatssammlung in München habe das Exemplar den Status eines Kulturdenkmals von Nationaler Bedeutung erhalten.

Der Finder will anonym bleiben. Er hatte nach dem Fund eine Meldung an das Landratsamt Eichstätt veranlasst und war unverzüglich auf den Eigentümer des Steinbruchs zugegangen, der Anspruch auf die Hälfte des Wertes des unpräparierten Fundes hatte: eine sechsstellige Summe.

