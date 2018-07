Kabul (AFP) Afghanische Sicherheitskräfte haben am Donnerstag die Attacke auf die Amerikanische Universität in Kabul beendet. Die Angreifer seien nach zehnstündiger Belagerung getötet worden, teilte die Polizei in der afghanischen Hauptstadt mit. Am Mittwoch hatten Bewaffnete die Hochschule angegriffen, zahlreiche Studenten saßen fest.

