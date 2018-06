Prag (AFP) In Prag ist ein Mann festgenommen worden, der mit seinem Wagen den Konvoi von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) behindern wollte. Nach Angaben der Polizei versuchte der in einem schwarzen Mercedes sitzende Mann am Donnerstag, sich der Kolonne der Bundeskanzlerin anzuschließen, als diese auf dem Weg vom Flughafen zum Regierungssitz war. Die Sicherheit der Kanzlerin sei aber "nicht gefährdet" gewesen.

