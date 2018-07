Ilmenau (AFP) Am Ende eines einjährigen Mars-Experiments freut sich die deutsche Wissenschaftlerin Christiane Heinicke vor allem auf frisches Obst und Gemüse und einen Sprung in den Pazifik. Das Nasa-Experiment auf Hawaii, bei dem eine Mars-Mission simuliert wurde, habe alle sechs Teilnehmer an ihre Grenzen geführt, berichtete die 30-jährige ehemalige Studentin der Technischen Universität Ilmenau nach Angaben der Hochschule vom Donnerstag.

