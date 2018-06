Köln (AFP) In Regionen mit einem hohen Armutsrisiko brechen oft auch besonders viele Jugendliche die Schule ab. Das zeigte das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) auf, in dem es die sogenannte Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen mit dem Anteil von Schulabbrechern verglich. Zum Teil brechen in den schwächeren Regionen rund doppelt so viele Jugendliche die Schule ab wie im bundesweiten Durchschnitt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.