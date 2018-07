Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Möglichkeiten einer medizinischen Zwangsbehandlung ausgeweitet. Nach einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss kann eine Zwangsbehandlung auch bei Patienten zulässig sein, die nicht gleichzeitig zwangsweise in einer psychiatrischen Klinik untergebracht sind. Das gebiete die staatliche Schutzpflicht, wenn Hilfsbedürftige keinen freien Willen mehr bilden können. (Az: 1 BvL 8/15)

