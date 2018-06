Rom (dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in Italien steigt und steigt und die Hoffnung auf Überlebende sinkt mit jeder Stunde. Der Zivilschutz geht mittlerweile von 247 Toten aus. Die Zahl wird aber vermutlich weiter steigen, sagte der Chef der Behörde, Fabrizio Curcio. Seit dem schwersten Erdstoß einer Stärke von mehr als 6 in der Nacht zu Mittwoch verzeichneten die Behörden 460 weitere Beben, was die Rettung erschwert. Das Erdbeben hatte ganze Dörfer der Regionen Latium und in den Marken dem Erdboden gleichgemacht.

