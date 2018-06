Frankfurt/Main (SID) - Weltweites Interesse am Eröffnungsspiel der 54. Bundesliga-Saison: Die Begegnung zwischen Fußball-Meister Bayern München und Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr Uhr/Sky) wird voraussichtlich in 210 FIFA-Mitgliedsländern gezeigt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.

Traditionell wird die Saison mit der Nationalhymne eröffnet. In diesem Jahr wird Sänger Tim Bendzko die Hymne vor dem Anstoß vortragen.