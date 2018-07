Monaco (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München, Vize-Meister Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben bei der Auslosung der Gruppenphase für die Champions League Glück gehabt, Borussia Mönchengladbach muss dagegen mit einem frühen K.o. in der Königsklasse rechnen. Die Gladbacher treffen in der Gruppe C auf den spanischen Meister FC Barcelona mit dem früheren Borussen-Torwart Marc-André ter Stegen, Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie und Celtic Glasgow.

Gladbachs Manager Max Eberl kommentierte: "Es ist eine schöne Gruppe, ich freue mich, dass wir den FC Barcelona haben mit unserem alten Torhüter Marc-André ter Stegen. Wir sind dabei, um zu lernen. Wir haben uns das erarbeitet, und jetzt wollen wir weiterlernen. Mein großer Traum ist es, in Europa zu überwintern."

Die Bayern mit ihrem neuen Coach Carlo Ancelotti müsen sich in der Gruppe A mit Angstgegner Atlético Madrid, der die Bayern im Halbfinale der Vorsaison aus dem Wettbewerb geworfen hat, PSV Eindhoven und FK Rostow messen "Es ist eine anspruchsvolle Gruppe, mit Atlético Madrid haben wir eine sehr starke Mannschaft gegen uns. Gegen Eindhoven haben wir lange nicht gespielt, gegen Rostow noch nie. Das ist eine weite Reise, und man hat gesehen, wie locker sie sich gegen Ajax Amsterdam durchgesetzt haben", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei Sky.

Borussia Dortmund hat in der Gruppe F Titelverteidiger Real Madrid, Sporting Lissabon und Legia Warschau vor der Brust und ebenfalls gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Trainer Thomas Tuchel äußerte: "Wir haben die Auslosung mit großer Vorfreude erwartet, es ist eine reizvolle Gruppe, schwer und attraktiv gleichermaßen. Gegen Real zu spielen, ist für Dortmund schon fast ein Klassiker. Wir freuen uns auf den Titelverteidiger."

Auch Bayer Leverkusen hat in der Gruppe E gegen ZSKA Moskau, Tottenham Hotspur und den AS Monaco gute Chancen auf das Achtelfinale. "Das ist sicher die ausgeglichenste aller Gruppen, da ist alles möglich. Mit Monaco haben wir aus dem vierten Topf wohl einen der schwierigsten Gegner gezogen. Tottenham ist sehr stark, auch Moskau als russischer Meister. Aber natürlich gehen wir optimistisch in diese Gruppenphase. Wir wollen uns durchsetzen", betonte Bayer-Sportchef Rudi Völler.

Die Gruppenphase startet am 13. September und endet am 7. Dezember. Das Finale der Champions League findet am 3. Juni kommenden Jahres in Cardiff statt.