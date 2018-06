Havanna (AFP) Die Regierung Kolumbiens und die linke Guerillaorganisation Farc haben nach jahrzehntelangem Konflikt endgültig Frieden geschlossen. Beide Seiten hätten sich auf ein "abschließendes, umfassendes und endgültiges Friedensabkommen" geeinigt, hieß es in einer am Mittwoch (Ortszeit) in der kubanischen Hauptstadt Havanna veröffentlichten Erklärung. Dort hatten die Konfliktparteien seit 2012 über das Abkommen verhandelt.

