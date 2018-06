Moskau (SID) - Russlands Sportminister Witali Mutko hofft auf eine baldige Rückkehr des nationalen Leichtathletik-Verbands ARAF in den Weltverband IAAF. "Wir verfolgen den Plan, unsere Mitgliedschaft wiederzuerlangen, damit unsere Athleten in der nächsten Saison wieder an den internationalen Wettkämpfen teilnehmen können", sagte Mutko am Donnerstag.

Die IAAF hatte ARAF bereits im vergangenen November wegen massiver Dopingverfehlungen ausgeschlossen. Der Fachverband hatte auch sämtliche russischen Sportler für Olympia ausgeschlossen. Lediglich Weitspringerin Darja Klischina startete in Rio dank einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshof CAS. Die IAAF hatte ihr zunächst eine Ausnahmegenehmigung erteilt, diese dann kurz vor dem Start aber wieder zurückgezogen. Am Ende belegte Klischina Platz neun.