Wolfsburg ohne Gomez zum Bundesliga-Start nach Augsburg

Wolfsburg (dpa) - Neuzugang Mario Gomez muss seine letzten Hoffnungen auf einen Einsatz zum Saisonstart des VfL Wolfsburg begraben. Der 31-Jährige wird am Samstag beim FC Augsburg noch nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten stehen. "Es wäre nicht der richtige Moment, ihn in die Spielbelastung zu bringen", sagte Trainer Dieter Hecking.

Schalke leiht Bentaleb aus - Stambouli-Kauf fast perfekt

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat die Verpflichtungen der Fußballprofis Nabil Bentaleb und Benjamin Stambouli gemeldet. Der algerische Nationalspieler Bentaleb wird für eine Saison vom englischen Premier-League-Verein Tottenham Hotspur ausgeliehen. Der Franzose Stambouli soll für geschätzte acht Millionen Euro von Landesmeister Paris St. Germain gekauft werden. "Mit Tottenham ist alles geregelt. Und mit Paris ist alles geklärt", sagte der Schalker Sportvorstand Christian Heidel.

Ancelotti rechnet nach Länderspielpause mit Robben-Comeback

München (dpa) - Trainer Carlo Ancelotti rechnet beim FC Bayern München nach der bevorstehenden Länderspielpause mit einem Comeback von Arjen Robben. Der niederländische Fußball- Nationalspieler befinde sich nach einer erneuten Adduktorenverletzung im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung in der Endphase des Aufbautrainings. Mitte Juli hatte sich Robben im Testspiel gegen Lippstadt erneut eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Neuer Konkurrent für ter Stegen: Barcelona holt Cillessen von Ajax

Barcelona (dpa) - Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen bekommt beim FC Barcelona neue Konkurrenz. Die Katalanen haben Jasper Cillessen von Ajax Amsterdam als Keeper verpflichtet. Der 27 Jahre alte Nationalspieler der Niederlande bekommt einen Fünfjahresvertrag, wie der spanische Fußball-Meister mitteilte.

Mainz 05 holt Mittelfeldspieler Öztunali von Bayer Leverkusen

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den deutschen U21-Nationalspieler Levin Öztunali von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag beim Europa-League-Teilnehmer, gab der Verein bekannt.

Bundesliga testet erstmals den Video-Beweis

Frankfurt/Main (dpa) - Mit dem Start der Bundesliga-Saison beginnt im deutschen Fußball erstmals eine Testphase für den Video-Beweis. Bei vier Partien pro Spieltag sollen Schiedsrichter-Entscheidungen über Tore, Elfmeter und Platzverweise noch einmal anhand von Videobildern überprüft werden können. In einer ersten Testphase darf der Video-Assistent noch nicht in das Spielgeschehen eingreifen. In der Saison 2017/2018 soll der Video-Assistent dem Schiedsrichter dann live im Stadion auch Hinweise geben dürfen.

WM-Spitzenreiter Hamilton wird in Belgien strafversetzt

Spa-Francorchamps (dpa) - Lewis Hamilton wird beim Großen Preis von Belgien strafversetzt. Denn in seinem Formel-1-Mercedes wird ein neuer Motor zum Einsatz kommen. Es ist der sechste in dieser Saison, fünf sind erlaubt. Hamilton wird damit voraussichtlich vom Ende des Feldes an diesem Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) starten. "Wir werden die Strafe hier in Kauf nehmen", sagte Hamilton.

Turn-Ass Hambüchen präsentiert Gold-Reck beim "Ball des Sports"

Wiesbaden (dpa) - Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen präsentiert sein Gold-Reck von Rio de Janeiro beim 47. "Ball des Sports" am 4. Februar 2017 in Wiesbaden. Das teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH) mit. "Ich wünsche mir, dass die Deutsche Sporthilfe beim Ball des Sports 2017 wieder all ihre wichtigen Förderer und Kuratoren zu Gast hat, damit viel Geld für die Förderung von Spitzensport-Talenten in die Kasse kommt", sagte Hambüchen.

US-Fußball-Verband sperrt Nationaltorhüterin Solo für sechs Monate

Chicago (dpa) - Die amerikanische Fußball-Nationaltorhüterin Hope Solo ist von ihrem Verband wegen beleidigender Äußerungen gegen das schwedische Team während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro für sechs Monate gesperrt worden. Die Kommentare von Solo seien "inakzeptabel" gewesen und würden den Erwartungen an Nationalspieler nicht entsprechen, hieß es. Die 35 Jahre alte Solo hatte nach dem Ausscheiden ihres Teams im olympischen Viertelfinale die schwedische Mannschaft als einen "Haufen Feiglinge" bezeichnet.