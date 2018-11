Moskau (SID) - Russlands Staatschef Wladimir Putin und Sportminister Witali Mutko wollen nach dem Komplett-Ausschuss für die Paralympics in Rio de Janeiro (7. bis 18. September) ein alternatives Sportfest für die Athleten ihres Landes ausrichten. "Alle Paralympics-Athleten werden bis zu dem Punkt, an dem es keine Chance mehr auf eine Teilnahme gibt, weiter trainieren", sagte Mutko am Donnerstag: "Aber auch danach werden sie unsere volle Unterstützung genießen. Wir denken darüber nach, ein Sportfest für sie auszurichten."

Putin erläuterte, man wolle den Sportlern die Möglichkeit geben, "zu zeigen, was sie können. Und die Belohnung für die Gewinner wird dieselbe sein als wären sie bei den Paralympics gestartet."

Unterdessen bekräftigte Mutko noch einmal, dass Russland eine Klage vor einem Schweizer Bundesgericht vorbereitet. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte zuvor den Komplett-Ausschluss durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bestätigt. Mutko begründet die Klage mit "Verfahrensfehlern".