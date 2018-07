Hannover (dpa) - Im Prozess um die Säure-Attacke eines 32-Jährigen auf seine Ex-Freundin könnte heute in Hannover bereits das Urteil fallen. Im Landgericht wird zunächst das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen erwartet. Anschließend stehen die Plädoyers und das Urteil an, wenn nicht weitere Beweisanträge der Verteidigung den Prozess noch in die Länge ziehen. Der Angeklagte hat gestanden, der Frau Rohrreiniger ins Gesicht geschüttet zu haben. Weil er sich von ihr erniedrigt fühlte, habe er sie hässlich machen wollen, sagte er zur Begründung. Die Frau wurde schwer entstellt.

