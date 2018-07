London (dpa) - An der britischen Küste bei Sussex sind innerhalb weniger Stunden fünf Menschen ums Leben gekommen. Möglicherweise wurden sie Opfer tückischer Strömungen. Zunächst konnten Retter und Badende drei Leichen bergen, als die Flut am Abend zurückging, wurden zwei weitere Tote gefunden. Rettungskräfte suchten das Wasser mit Hubschraubern nach möglichen weiteren Opfern ab. Zugleich warnten sie die Menschen zur Vorsicht im Meer, auch bei ruhiger See könne es gefährliche Strömungen geben.

