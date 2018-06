Washington (AFP) Das Pentagon geht dem Verdacht nach, dass bei einem Luftangriff der US-geführten Militärkoalition in Syrien Zivilisten getötet worden sein könnten. Berichte wiesen darauf hin, dass "ein nichtmilitärisches Fahrzeug in das Zielgebiet fuhr, nachdem die Waffe vom Flugzeug abgeschossen worden war", teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch in Washington mit. "Die Insassen des Fahrzeugs könnten als Ergebnis des Angriffs gestorben sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.