Dortmund (SID) - Ex-Nationalspieler Marcel Schmelzer ist neuer Kapitän von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund. Diese Entscheidung gab Trainer Thomas Tuchel am Freitag bekannt. "Das ist eine natürliche Entscheidung. Er hat ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine hohe Sozialkompetenz", sagte der BVB-Coach. Schmelzer tritt die Nachfolge von Mats Hummels an, der im Sommer zu Bayern München zurückgekehrt war.

Schmelzer wird die Borussen am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky), Ex-Klub von Coach Tuchel, als Kapitäns aufs Spielfeld führen. Nicht im Kader für das Duell gegen die Rheinhessen steht WM-Held und Rückkehrer Mario Götze. Es reiche noch nicht, so Tuchel. Der Ex-Münchner hatte Probleme im Oberschenkelbereich und konnte erst am Freitag wieder intensiver trainieren.

Ebenfalls gegen Mainz nicht dabei sind die Olympia-Silbermedaillengewinner Matthias Ginter und Sven Bender. Tuchel: "Sie hatten eine hohe Belastung innerhalb weniger Tage." Tuchel erwartet gegen Mainz ein sehr laufintensives Spiel.