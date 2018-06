Baden-Baden (dpa) - Die YouTube-Stars Die Lochis klettern weiter die Erfolgsleiter hinauf. Nach dem ersten Kinofilm, einigen Single-Chartsplatzierungen und einer "Lochiversum-Tour" erobert das Comedy-Duo mit seinem Debütalbum "#zwilling" auf Anhieb die Spitze der deutschen Albumcharts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Die Zwillingsbrüder Roman und Heiko Lochmann starteten ihre Erfolgsgeschichte vor fünf Jahren. Mittlerweile hat der YouTube-Kanal der beiden Teenager mehr als 2,1 Millionen Abonnenten. Damit zählen die Zwillinge nach einer Auswertung des Analyse-Portals Socialblade zu den 20 erfolgreichsten YouTubern in Deutschland.

Auf den nächsten Plätzen der Albumcharts folgen ebenfalls Neueinsteiger. Zweiter ist die schwedische Power-Metalband Sabaton mit "The Last Stand" vor der bayerischen Mittelalter-Folkband Faun mit "Midgard" und der US-Violinistin Lindsey Stirling mit "Brave Enough". Andrea Berg fällt mit "Seelenleben" von der Zwei auf die Fünf zurück.

In den Single-Charts führt weiterhin Imany ("Don't Be So Shy") vor Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ ("Cold Water") und Felix Jaehn feat. Alma ("Bonfire"). Den besten Neueinstieg legen Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz mit "Mörder" auf Platz 26 hin.

