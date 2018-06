Berlin (AFP) Viele Bundesländer halten die von der Bundesregierung ermöglichten Wohnsitzauflagen für anerkannte Asylbewerber offensichtlich nicht für notwendig. Nach einer am Samstag veröffentlichten Umfrage der "Passauer Neuen Presse" unter den 16 Bundesländern will nur Bayern zum 1. September eine entsprechende Verordnung in Kraft setzen. Andere Länder wollen von dieser Möglichkeit dagegen keinen Gebrauch machen.

