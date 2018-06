Berlin (AFP) Zwei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren sind bei einem Unfall an einem Bahnübergang im thüringischen Unterwellenborn getötet worden. Wie die Polizei in Erfurt am Samstag mitteilte, hatte der Fahrer eines Opel Corsa am späten Freitagabend die geschlossene Halbschranke umfahren. Das Fahrzeug wurde von einem Regionalzug erfasst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.