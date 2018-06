London (SID) - Ein Tor durch Mesut Özil, Auswärts-Remis von Jürgen Klopp mit Liverpool bei den Spurs und Debüt von Ron-Robert Zieler bei Leicester: Drei deutsche Protagonisten ließen in der englischen Premier League am Wochenende aufhorchen. Tabellenführer ist jedoch auch nach dem dritten Spieltag Manchester City mit Bayern Münchens ehemaligen Trainer Pep Guardiola an der Seitenlinie.

Fußball-Weltmeister Özil war als Torschütze einer der Wegbereiter für den 3:1 (3:0)-Sieg des FC Arsenal beim FC Watford am dritten Spieltag. Der Mittelfeldstar war per Kopf in der ersten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins erfolgreich. "Wir haben heute von ihm gesehen, was wir von ihm erwarten: er soll Treffer vorbereiten, aber auch selbst erzielen." Özil war zum 21. Mal für die Gunners seit 2013 erfolgreich.

Die Gunners feierten den ersten Saisonsieg. Arsenal trat ohne den Langzeitverletzten Per Mertesacker an. Am Abend bestätigte Arsenal-Teammanager Arsène Wenger den 41-Millionen-Euro-Transfer von Weltmeister Shkodran Mustafi vom FC Valencia.

Teammanager Jürgen Klopp hat hingegen mit dem FC Liverpool den zweiten Auswärtssieg der Saison knapp verpasst. Im Spitzenspiel bei Tottenham Hotspur erkämpften sich die Reds ein 1:1 (1:0). James Milner (44., Foulelfmeter) sorgte für das Führungstor der Klopp-Elf. Danny Rose (73.) erzielte den Ausgleich für die Londoner.

Ebenfalls schwer tat sich das Starensemble von Manchester United um 105-Millionen-Mann Paul Pogba und Torjäger Zlatan Ibrahimovic zu einem glanzlosen 1:0 (0:0) bei Hull City. Marcus Rashford (90.+4) erlöste die Mannschaft von Teammanager José Mourinho, die jetzt Dritter ist.

Davor liegt der FC Chelsea durch das 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger FC Burnley auf Rang zwei. Eden Hazard (9.), Willian (42.) und Victor Moses (90.) trafen und hievten die Londoner mit ihren Toren über Nacht auf Platz eins. Durch das 3:1 (2:0) von Manchester City gegen West Ham United übernahmen jedoch die Citizens am Sonntag wieder die Spitze. Englands Nationalspieler Raheem Steling (7./90.+2) und Mittelfeldakteur Fernandinho (18.) erzielten die Treffer für die "Sky Blues". Michail Antonio (58.) besorgte den zwischenzeitlichen Anschluss.

Meister Leicester City, Team von Ex-Nationalspieler Robert Huth, gewann 2:1 (1:0) gegen Swansea City. Sein Debüt beim Titelverteidiger feierte Nationaltorwart Zieler. Der Ex-Hannoveraner wurde in der 57. Minute für den verletzten Stammkeeper Kasper Schmeichel eingewechselt.

Untröstlich war derweil Klopp: "Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner gemacht. Unser einziger Fehler führte aber gleich zum Gegentor, das ist nicht wirklich fair. Das fühlt sich im Augenblick nicht wirklich brillant an."

Zuvor hatte Liverpool zum Ligaauftakt 4:3 in Arsenal gewonnen, allerdings vor Wochenfrist beim Aufsteiger FC Burnley mit 0:2 verloren. Die Klopp-Elf musste in der Meisterschaft bislang ausschließlich auswärts antreten.