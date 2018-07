Havanna (AFP) Die kolumbianischen Farc-Rebellen haben für Mitte September eine Konferenz einberufen, um das Friedensabkommen mit der Regierung zu ratifizieren. Mit ihrem "letzten Treffen als bewaffnete Organisation" werde sie die Umwandlung in eine "legale politische Bewegung" einleiten, teilte die Farc am Samstag mit. Die Konferenz findet demnach vom 13. bis 19. September in San Vicente del Caguán statt, einer einstigen Hochburg der Guerillagruppe im Süden Kolumbiens.

