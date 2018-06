Stockholm (dpa) - Schräge Kostüme, geräuschlose Rockmusik und ein strahlender Gewinner: Der Amerikaner Matt Burns hat sich bei der Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland den Sieg gesichert. Der Vorjahreszweite mit dem Künstlernamen "Airistotle" verwies den russischen Titelverteidiger Kereel "Your Daddy" Blumenkrants auf Platz zwei. Burns setzte sich mit seinem überzeugenden Finalauftritt in der Küstenstadt Oulu gegen 14 Mitbewerber durch und erhielt als Siegesprämie eine handgefertigte E-Gitarre.

