Moskau (AFP) Bei einem Brand in einem Lagerhaus in Moskau sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am frühen Samstagmorgen in einem Lagerhaus in einem Industriegebiet im Norden der russischen Hauptstadt ausgebrochen, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium.

