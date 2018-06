Apen (dpa) - Beim nächtlichen Zusammenstoß zweier Sportboote sind zwei Menschen in Niedersachsen ums Leben gekommen. "Es sieht fast so aus, als ob die Boote übereinander gefahren sind", sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Todesopfer - eine 24-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann - hätten in dem gerammten Boot gesessen. Wahrscheinlich habe die Schiffsschraube den Bootsführer und die Insassin tödlich am Kopf verletzt. Bei dem Unfall wurde außerdem eine 23-Jährige lebensgefährlich verletzt. Fünf weitere Menschen kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.

