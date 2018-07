New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat den erneuten Raketentest Nordkoreas verurteilt und weitere "bedeutsame Maßnahmen" gegen den isolierten kommunistischen Staat angekündigt. Die Erklärung wurde am Freitag von den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrats einstimmig verabschiedet. Auch China, das Nordkoreas wichtigster Verbündeter ist, stimmte dafür. Die nordkoreanischen Streitkräfte hatten am Mittwoch trotz eines internationalen Verbots erneut von einem U-Boot aus eine ballistische Rakete abgefeuert.

