Berlin (AFP) Die Union will Einbrüche künftig härter bestrafen und die Gesetze rasch entsprechend ändern. "Die Union will, dass Einbruch jetzt als Verbrechen eingestuft wird, gleichgestellt mit Raub. Dann gilt eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis", sagte der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder der "Bild am Sonntag". Dann würden die Urteile allgemein härter ausfallen, zudem dürfte die Staatsanwaltschaft Verfahren nicht länger wegen Geringfügigkeit einstellen.

