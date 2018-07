Spa-Francorchamps (SID) - Nach dem schweren Unfall des Dänen Kevin Magnussen ist das Rennen in Spa unterbrochen worden. Reparaturarbeiten an der von Magnussens Renault beschädigten Leitplanke haben diese Maßnahme erforderlich gemacht. Alle Fahrzeuge sind in der Box, ein Neustart ist noch nicht angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte Rosberg vor Daniel Ricciardo im Red Bull, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso im McLaren-Honda und Hamilton. Vettel ist Elfter.