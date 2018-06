London (SID) - Mit dem bei Manchester City in Ungnade gefallenen Torwart Joe Hart und Neuling Michail Antonio von West Ham United bestreitet Englands Fußball-Nationalmannschaft das Debüt ihres neuen Teammanagers Sam Allardyce. Beide stehen im 23-köpfigen Aufgebot der "Three Lions" für den Auftakt der WM-Qualifikation am 4. September in der Slowakei.

Bereits im Vorfeld hatte Allardyce angekündigt, dass Hart, der bei den Citizens unter Pep Guardiola keine Zukunft mehr hat, im Nationaldress seine Chance bekommen werde. Nicht mehr im Kader steht hingegen Liverpools James Milner, der nach der Europameisterschaft in diesem Jahr seine Nationalmannschaftskarriere beendet hatte. Youngster Marcus Rashford, der ebenfalls zum EM-Aufgebot gehörte, reist stattdessen zur U21.