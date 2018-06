Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus will baldmöglichst in das Erdbebengebiet in Mittelitalien reisen und den Überlebenden dort Trost spenden. Während des Angelus-Gebets auf dem Petersplatz in Rom sagte Franziskus am Sonntag vor tausenden Gläubigen, er hoffe "so bald wie möglich" in die Region reisen zu können. Es gehe ihm darum, den Betroffenen "persönlich den Trost des Glaubens, die Zärtlichkeit eines Vaters und Bruders und die Hilfe der christlichen Hoffnung bringen".

