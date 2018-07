Istanbul (dpa) - Mutmaßliche Kämpfer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK haben in der Nacht Granaten auf den Flughafen der südosttürkischen Stadt Diyarbakir abgefeuert. Die Granaten hätten einem Polizeiposten gegolten, seien aber auf freiem Feld eingeschlagen, berichtete die türkische Nachrichtenagentur DHA. Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Der Flughafen sei nach dem Angriff kurzzeitig für den Luftverkehr geschlossen worden. Zuletzt waren am Freitag bei einem Autobombenanschlag in Cizre in der Provinz Sirnak 11 Polizisten getötet und 75 weitere verletzt worden.

