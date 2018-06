New York (SID) - US-Tennislegende John McEnroe (57) hat kurz vor dem Start der US Open am Montag seine Tätigkeit als Berater von Wimbledonfinalist Milos Raonic (Kanada) eingestellt. "Es ist das Beste, wenn wir an dieser Stelle aufhören. Es erleichtert uns allen das Leben", erklärte frühere Weltranglistenerste, der auch als Experte für den TV-Sender ESPN arbeitet. McEnroe war erst zu Beginn der Rasensaison im Juni zum Raonic-Tross gestoßen.

Der 25-jährige Raonic, der in New York an Position fünf gesetzt ist, wird aber weiterhin von der ehemaligen Nummer eins Carlos Moya (Spanien) und dem Italiener Riccardo Piatti betreut. Raonic trifft in der ersten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres auf den deutschen Olympiastarter Dustin Brown (Winsen/Aller).