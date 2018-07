Peking (AFP) Vor dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in China haben die Behörden aus Umweltgründen mehrere Fabriken geschlossen und Pflichturlaub für Beschäftigte angeordnet. Im Innenstadtbereich von Hangzhou, wo das Treffen am Sonntag und Montag stattfindet, ruhe das Wirtschaftsleben vom 1. bis 7. September, hieß es am Montag von offizieller Seite in einem sozialen Netzwerk. Auch die Einwohner wurden aufgefordert, ihre Freizeit außerhalb der Stadt zu verbringen, um Staus zu verringern.

