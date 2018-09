Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat einen 27 Jahre alten Iraker festnehmen lassen, der im Konflikt in seinem Heimatland mit den abgeschlagenen Köpfen von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) posiert haben soll. Gegen den geständigen Beschuldigten sei ein Haftbefehl wegen des Begehens von Kriegsverbrechen erlassen worden, er sei auch bereits einem Richter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden, teilten die Karlsruher Ermittler am Montag mit.

