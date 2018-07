Augsburg (AFP) Angesichts des weiter zunehmenden Priestermangels in der katholischen Kirche hat der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, den Zölibat infrage gestellt. "Wenn es nicht mehr anders geht, dass wir personell in der Seelsorge ausbluten, und wenn es so ist, dass der Zölibat ein Hindernis darstellt, dann muss er, weil weniger wichtig, gelockert werden", sagte Sternberg der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" vom Montag.

