Berlin (dpa) - Diane lässt ihr Handy in einem Restaurant liegen, kurze Zeit später klingt in ihrer Wohnung das Telefon. Am Apparat ist der Finder - Alexandre. Mit Witz überredet er die Anwältin zu einem Treffen. Auf die Frage, wie sie ihn erkennt, antwortet der Architekt: "Ich bin nicht zu übersehen."

So beginnt der französische Film "Mein ziemlich kleiner Freund", eine Liebesgeschichte mit Hindernissen. Denn Alexandre sieht gut aus, ist charmant und beruflich erfolgreich, lebt in einem schicken Haus, aber er misst nur 1,36 Meter.

Laurent Tirard (Regie und Drehbuch) erzählt ein romantisches Märchen mit Starbesetzung: In den Hauptrollen sind die Oscar-Preisträger Jean Durjardin ("The Artist") und Virginie Efira ("Birnenkuchen mit Lavendel") zu sehen.

Mein ziemlich kleiner Freund, Frankreich 2016, 99 Min., FSK ab 0, von Laurent Tirard, mit Jean Dujardin, Virginie Efira, César Domboy

