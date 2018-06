Köln (SID) - Die Formel 1 hat dem Kölner Privatsender RTL am Wochenende wieder gute Quoten beschert. Durchschnittlich 4,66 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag den Sieg von Mercedes-Pilot Nico Rosberg beim Großen Preis von Belgien in Spa. Das waren knapp 400.000 Zuschauer mehr als im Vorjahr und entspricht einem Marktanteil von 31 Prozent. In der Spitze erreichte RTL 4,94 Millionen Zuschauer.