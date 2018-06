Düsseldorf (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt heute in Düsseldorf zur Vorbereitung auf die ersten Länderspiele nach der Europameisterschaft zusammen. Der Neustart steht zunächst ganz im Zeichen des Abschieds von Kapitän Bastian Schweinsteiger. Der 32-Jährige wird am Mittwoch in Mönchengladbach gegen Finnland letztmals das DFB-Trikot tragen. Bundestrainer Joachim Löw wird für Schweinsteiger einen Nachfolger als Kapitän bestimmen müssen. Als Favorit gilt Torhüter Manuel Neuer.

