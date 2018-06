Düsseldorf (SID) - Mit nur acht Spielern hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes Training seit der EURO absolviert. 53 Tage nach dem Halbfinal-Aus bei der EM gegen Frankreich (0:2) stand für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nur eine Regenerationseinheit auf dem Programm. Löw überließ die Leitung des Trainings am Montag seinen Assistenten Thomas Schneider und Marcus Sorg.

Kapitän Bastian Schweinsteiger, der am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach gegen Finnland seinen Abschied geben wird, stößt am Dienstag zum Team. Dann werden auch die restlichen Spieler aus dem 24 Mann umfassenden Kader auf dem Platz stehen.

Dies taten bereits am Montag alle Spieler, die am Samstag und Sonntag bei ihren Vereinen nicht länger im Einsatz waren. Neben den Bayern-Profis Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller und Joshua Kimmich nahmen die Dortmunder Mario Götze und Julian Weigl sowie Shkodran Mustafi (FC Arsenal) und Julian Brandt (Bayer Leverkusen) an der Einheit teil.