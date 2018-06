Aden (AFP) Nach dem Selbstmordanschlag auf Armeerekruten im Süden des Jemen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 60 gestiegen. Nach Angaben der Krankenhäuser in der Hafenstadt Aden erlagen am Montag dutzende Menschen ihren schweren Verletzungen. Vertreter der Sicherheitskräfte hatten zunächst von mindestens elf Toten gesprochen. Fast 30 Verletzte wurden nach Angaben der Ärzte noch in den Krankenhäusern behandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.