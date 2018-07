Doha (AFP) Mit einer Passagiersteuer für internationale Fluggäste will der Golfstaat Katar sein Haushaltsloch stopfen, das durch den niedrigen Ölpreis entstanden ist. Ab dieser Woche solle die Abgabe von 35 Rial (8,58 Euro) am Flughafen von Doha fällig werden, teilte der Hamad International Airport (HIA) am Montag mit. Der Betrag werde auf den Flugpreis aufgeschlagen und gelte für Tickets, die ab Dienstag ausgestellt werden, sowie für Reisen ab dem 1. Dezember.

