Wolfsburg (SID) - Nach dem Wechsel von Jost Capito (57) in die Formel 1 hat Volkswagen den Posten des Motorsport-Direktors neu besetzt. Der Belgier Sven Smeets (44) übernimmt ab September die Leitung und verantwortet in dieser Funktion unter anderem das Spitzensport-Engagement der Wolfsburger in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC. Das teilte VW am Montag mit.

Smeets ist bereits seit 2012 für Volkswagen tätig. Zunächst fungierte er als Teammanager in der WRC, in diesem Sommer übernahm er dann die Funktion des Sportlichen Leiters. Der Siegerländer Capito verlässt VW nach viereinhalb gemeinsamen Jahren sowie drei Fahrer- und Hersteller-Titeln in der Rallye-WM. Ab dem 1. September nimmt er seine Arbeit als Geschäftsführer beim Traditions-Rennstall McLaren in der Formel 1 auf.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Sven Smeets und der gesamten Geschäftsführung unsere Erfolgsgeschichte in der Rallye-WM fortschreiben und unser Motorsport-Engagement strategisch weiterentwickeln werden", sagte Frank Welsch, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen PKW: "Gleichzeitig gilt Jost Capito unser Dank, unter dessen Leitung Volkswagen mit dem Polo in den drei zurückliegenden Jahren alle Titel in der Rallye-WM gewonnen hat."