Singapur (AFP) In zehn Städten in Asien und den USA will das US-Start-up Nutonomy bis 2020 fahrerlose Taxis an den Start bringen. Nach dem Beginn des Probebetriebs in Singapur solle es bis Anfang nächsten Jahres in drei weiteren asiatischen Ländern Tests geben, sagte Geschäftsführer Doug Parker am Montag. Um welche Länder es sich handelt, soll demnach in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden.

