München (SID) - Sportschütze Christian Reitz (Raunheim) hat rund zwei Wochen nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auch die nationale Konkurrenz hinter sich gelassen. Bei den deutschen Meisterschaften in München gewann der 29-Jährige wie in Rio den Titel mit der Schnellfeuerpistole. Reitz verwies im Finale seinen schärfsten Konkurrenten Oliver Geis (Mengerskirchen) mit 29:28 Treffern auf Platz zwei.