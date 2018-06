Nürnberg (AFP) Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland wächst weiter. Im Juli stieg der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit (BA) um zwei Punkte auf 219 Punkte, wie die Behörde am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Damit lag der Index 24 Punkte höher als im Juli 2015.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.