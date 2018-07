Münster (AFP) Wohlhabendere Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen müssen an die ärmeren Kommunen Geld abgeben. Ihr Beitrag zum kommunalen Finanzausgleich ist rechtmäßig, wie am Dienstag der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen in Münster entschied. (Az: VerfGH 34/14)

