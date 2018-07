München (SID) - Thomas Voss (51) wird spätestens ab 1. Dezember 2016 neuer Leiter der Ressorts Motorsport und Klassik beim ADAC. Der Wirtschaftssport-Referent verantwortete zuvor seit 2005 als Geschäftsführer die Aktivitäten der Motorsport-Arena Oschersleben. Voss berichtet in seiner Funktion künftig an den bisherigen Leiter Motorsport und Klassik Lars Soutschka, der zum 1. Oktober in die Geschäftsführung des ADAC e.V. berufen wurde.