Kassel (SID) - Der neue U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz peilt bei der EM-Endrunde im Juni 2017 den Titelgewinn an. "Ich würde den Spielern schon gerne das Gefühl mitgeben, wie es ist, einen Titel zu holen", sagte der 53-Jährige am Dienstag bei seiner Vorstellung in Kassel.

Der Nachfolger von Horst Hrubesch glaubt nicht, dass der gleichzeitig stattfindende Confed Cup in Russland sein Aufgebot dezimieren und damit auch die Chancen verkleinern wird. Kuntz gab an, in dieser Hinsicht "voll und ganz" Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Sportdirektor Hansi Flick zu vertrauen: "Wir werden einen tollen Kader haben, wenn wir uns qualifizieren."

Flick ließ bereits durchblicken, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den bestmöglichen Kader nach Polen schicken möchten. "Der Stellenwert eines EM-Sieges ist bei uns sehr hoch. Deshalb werden wir eine Mannschaft aufstellen, die den Titel holen kann", sagte Flick: "Wir werden das alles eng abstimmen. Wir sehen die EM auch als Abschluss der U21-Karriere."